25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России

Минск и Минская область принимает XIII Форум регионов Беларуси и России. Традиционно он будет проходить в течение двух дней. В рамках диалоговых площадок пройдут дискуссии, посвященные социологическим исследованиям и аналитике со стороны Беларуси и России, направленные на глубокое понимание запросов и интересов белорусских и российских граждан.

Только из России станут участниками около 700 делегатов: руководители федеральных и региональных органов, представители деловых кругов, а также культурных, научных и общественных объединений.

Для удобства гостей привлекут более 100 волонтеров, а в рамках культурной программы 30 экскурсоводов и музейных сотрудников покажут лучшие стороны Минской области.

В первый день форума пройдут 10 тематических секций. Фокус - на развитии экономического сотрудничества: от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения.

Факт На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Сумма договоров может превысить 900 млн рублей.

В 2025 году две страны обновили исторический максимум взаимной торговли товарами и услугами - более 60 млрд долларов. Кроме того, реализация совместных проектов в промышленной сфере - одно из ключевых направлений союзнического сотрудничества с белорусской столицей. Выполняется 26 импортозамещающих проектов по выпуску продукции.

Первый Форум регионов Беларуси и России прошел 12 лет назад в Минске. В 2025 же году событие принимал Нижний Новгород. По итогам было подписано более сотни контрактов на 750 млн белорусских рублей.