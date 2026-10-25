25 октября в Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника

25 октября Беларусь отмечает День автомобилиста и дорожника.

Чтобы движение оставалось бесперебойным, дорожная сеть страны постоянно обновляется. Только за девять месяцев 2026 года отремонтировано более 1,5 тыс. км республиканских трасс, а в новой пятилетке планируется реконструировать еще 25 тыс. км дорог. Но за каждым маршрутом и километром стоят люди.

Управлять далеко не миниатюрным транспортом Людмила мечтала с детства. Любовь к большим машинам привил отец-механик. По образованию Людмила - педагог, но профессиональная дорога привела к технике. Еще в школе она получила права на трактор, работала и на трамвае. Сегодня девушка управляет автобусом по столичным маршрутам в транспортном парке № 1.

Людмила Драчан, водитель автобуса транспортного парка № 1 г. Минска:

"Вообще быть водителем автобуса - это классно. Я понимаю, во-первых, занимаюсь очень полезным, нужным делом, т. е. людям, которых я везу, им доехать куда-то во время нужно, их безопасность в моих руках. Поэтому я должна быть предельно внимательна, собрана. Работа очень интересная, узнаешь много нового. Мне очень нравится узнавать новые маршруты".

"Верный спутник и компас всех дорог" - так отзывается о Людмиле супруг. Николай и сам за рулем автобуса уже больше 20 лет. Романтика бесконечных дорог, шум мотора и общение с людьми - то, что всегда привлекало.

"Это как дом", - поделился водитель автобуса транспортного парка № 1 г. Минска Николай Драчан.

Общая профессия стала одной судьбой на двоих. У водительской семьи есть и свои нерушимые приметы. Перед каждым рейсом обязательное "общение" со своими стальными друзьями.

"Приходим вместе на работу, держась за руки, и проходим сразу возле автобуса Людмилы, потом идем около моего", - рассказал Николай Драчан.

А когда о любимом деле слагают стихи - это ли не высший показатель искренней любви к профессии?

"Мечты сбываются, поверьте. Я в детстве искренне мечтал, что на автобусе огромном я буду колесить по городам. И вот, я много лет уже водитель, сколесил немало я дорог. Со мной, как всегда, моя Людмила - мой верный спутник, компас всех дорог", - поделился мужчина.

Но чтобы каждый рейс был максимально безопасным, важен безупречный технический тыл. За здоровье машин отвечает Виталий Счеснюк. Виталий прошел путь от слесаря до начальника 138-й диагностической станции в Минске. Ежедневно здесь проверяют более 60 машин. Главный принцип работы - слаженность команды, подход к каждому и хорошее настроение.

Виталий Счеснюк, начальник диагностической станции № 138 г. Минска:

"У меня папа работает в "Минсктрансе" тоже очень давно, и я пошел по его стопам. Мы проверяем на станции техническое состояние подвижного состава, и основной упор в нашем автобусном парке идет на автобусы для того, чтобы мы смогли обеспечить безопасную и комфортную перевозку пассажиров, что очень важно на сегодняшний день".

За 9 месяцев 2026 года услугами пассажирского транспорта воспользовались более 1 млрд человек.

Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"За первые 9 месяцев мы обновили подвижной состав организации транспорта общего пользования на 8 %. В целом, по итогам года, ожидаем, что эта цифра составит более 13 %. На сегодняшний момент приобретено около 500 автобусов, 15 электробусов, 35 троллейбусов и 2 трамвая. Ожидается, что организации до конца года еще получат значительное количество транспортных средств, которые украсят и выйдут на улицы наших городов".

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство - стратегические отрасли экономики. Профессионалы сферы ежедневно связывают города, открывают новые логистические коридоры и обеспечивают экспортную независимость государства.

В непрерывном ритме живет транспортный комплекс Беларуси. Держат этот огромный механизм в движении сплоченные, трудолюбивые и преданные делу люди, обеспечивая комфорт и безопасность на дорогах.