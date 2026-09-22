25 сентября в Минске пройдет первый форум женщин-ученых

От биомедицины до космоса. Первый форум женщин-ученых пройдет в Беларуси. Мероприятие приурочено к Году белорусской женщины. Главная цель - популяризация науки и расширение возможностей для прекрасной половины человечества в этой сфере. В программу вошли пленарное заседание и работа секций по ключевым направлениям современной науки: биомедицина и биотехнологии; цифровая вселенная; социальные науки. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Нам бы очень хотелось, чтобы даже женщины науки посмотрели друг на друга, чтобы наконец-то это сообщество собралось где-то в одном месте для того, чтобы какие-то проблемные моменты обсудить, просто пообщаться, понять, что есть какие-то точки соприкосновения, где может быть налажена совместная работа. Конечно, те секции, которые пройдут помимо пленарного заседания, говорят сами за себя. Это в принципе то, что сегодня, мне кажется, беспокоит не только женщин, но и весь мир, над чем задумываются ученые всего мира. Это и биомедицина, и биотехнологии, и цифровая вселенная (так будет называться одна из секций), это, конечно, и социальные науки, потому что мы понимаем, что сегодня без социологии трудно понимать и опираться на то, что происходит в обществе, и принимать какие-то решения".

Инициаторами форума выступили руководители первичных организаций БСЖ Академии наук и БГУ.