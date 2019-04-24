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25 апреля в администрации Октябрьского района Минска с гражданами проведет встречу Андрей Мательский

25 апреля в администрации Октябрьского района Минска с гражданами встретится начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский.

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