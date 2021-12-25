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25 декабря на "Беларусь 1" смотрите телеверсию Республиканского новогоднего бала во Дворце Независимости

Красивая традиция суверенной Беларуси. Новогодний бал в канун праздников по традиции прошел во Дворце Независимости. Более 300 участников - это самые талантливые студенты и старшеклассники из разных регионов страны. Этот бал точно оставит после себя шлейф приятных воспоминаний.

Сегодня в 19:00 на "Беларусь 1" смотрите телеверсию новогоднего бала во Дворце Независимости.

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