25 декабря на "Беларусь 1" смотрите телеверсию Республиканского новогоднего бала во Дворце Независимости

Красивая традиция суверенной Беларуси. Новогодний бал в канун праздников по традиции прошел во Дворце Независимости. Более 300 участников - это самые талантливые студенты и старшеклассники из разных регионов страны. Этот бал точно оставит после себя шлейф приятных воспоминаний.