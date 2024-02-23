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25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования
Сегодня в Беларуси проходит единый день голосования, сообщает БЕЛТА.
Белорусы избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва и местных cоветов депутатов 29-го созыва. Регистрация кандидатов в депутаты завершилась 30 января. С 31 января по 24 февраля проходил агитационный период. Сегодня, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством.
Досрочное голосование проходило с 20 по 24 февраля. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку. Досрочно на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан, включенных в списки для голосования.
Сегодня избирательные участки откроются в
8:00
и будут работать до
20:00
.
Если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Однако таким правом можно воспользоваться только один раз.
На главной странице официального сайта ЦИК Беларуси запущен сервис по поиску участка для голосования, а в разделе, посвященном текущей избирательной кампании, размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.
По информации ЦИК, мониторинг избирательной кампании проводят 45 505 национальных наблюдателей. Кроме того, Центральная комиссия аккредитовала 294 международных наблюдателя. В наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования участвуют миссии наблюдателей от СНГ, ШОС, представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, руководители и представители избирательных органов иностранных государств, а также эксперты из европейских и иных стран, в том числе Италии, Германии, Литвы, Польши, Франции, Швеции, Швейцарии, Сербии, Болгарии.
При подготовке избирательной кампании были учтены вопросы безопасности, проведены обучающие занятия с членами избирательных комиссий, налажено тесное взаимодействие между всеми задействованными структурами по проведению выборов.
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