25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования

Сегодня в Беларуси проходит единый день голосования, сообщает БЕЛТА.

Белорусы избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва и местных cоветов депутатов 29-го созыва. Регистрация кандидатов в депутаты завершилась 30 января. С 31 января по 24 февраля проходил агитационный период. Сегодня, в основной день выборов, агитация запрещена законодательством.

Досрочное голосование проходило с 20 по 24 февраля. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку. Досрочно на выборах депутатов проголосовали 41,71% граждан, включенных в списки для голосования.

Сегодня избирательные участки откроются в

8:00

и будут работать до

20:00

.

Если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Однако таким правом можно воспользоваться только один раз.

На главной странице официального сайта ЦИК Беларуси запущен сервис по поиску участка для голосования, а в разделе, посвященном текущей избирательной кампании, размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий.

По информации ЦИК, мониторинг избирательной кампании проводят 45 505 национальных наблюдателей. Кроме того, Центральная комиссия аккредитовала 294 международных наблюдателя. В наблюдении за выборами депутатов в единый день голосования участвуют миссии наблюдателей от СНГ, ШОС, представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, руководители и представители избирательных органов иностранных государств, а также эксперты из европейских и иных стран, в том числе Италии, Германии, Литвы, Польши, Франции, Швеции, Швейцарии, Сербии, Болгарии.