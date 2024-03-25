25 годовщина начала бомбардировок Югославии. Как западные ракеты ударили по всей системе межгосударственных отношений в мире?

24 марта 1999 года якобы оборонительный блок НАТО без одобрения ООН и по команде Вашингтона начал массированную бомбардировку Югославии. Это было бесчеловечное преступление, виновники которого до сих пор не наказаны. Как альянс убивал балканских детей? Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

78 дней ада. Убийства ради приведения к повиновению и акт агрессии против суверенной страны. "Гуманитарная" бомба из "демократического" арсенала НАТО. Как западные ракеты ударили по всей системе межгосударственных отношений в мире?

24 марта 1999 года в 20 часов 15 минут в югославских городах завыли сирены. "Ангел милосердия" - НАТО - расправил свои кровавые крылья. Тонны кассетных бомб посыпались на мирных жителей Белграда. Без одобрения ООН и в обход международного права 19 стран во главе США на протяжении 78 дней бомбили города, не считаясь с потерями среди мирного населения.

Прошло 25 лет, а мы до сих пор не сдаемся, мы до сих пор не согласны на расчленение Сербии. В Европе есть маленькая нация, которая до сих пор стоит гордо и достойно, не соглашается на приказы и оккупации. Многие пытались погасить Сербию, но им это никогда не удавалось. Александр Вучич, Президент Сербии

Международное сообщество хранило молчание. Журнал Time тогда вышел с циничным заголовком на обложке: "Заставляя сербов повиноваться: Массированные бомбардировки открывают двери к миру". В первых рядах тех самых миротворцев, отдающих ужасающие приказы, был влиятельный сенатор из Штатов. Нынче он известен всем как хозяин Белого дома Джо Байден.

"Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае", - заявил Джо Байден.

В самом альянсе удары называли "предотвращением геноцида" косовских албанцев.

Сербы - единственный народ, который дал отпор в Европе тому, что Джордж Буш - старший называл новым мировым порядком. Так что все эти "гуманитарные причины" были полной ложью, которая была создана только с геополитической целью - вторжением. Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований в г. Белграде (Сербия)

Фейк как повод для вторжения. В январе 1999 года поступила информация о том, что сербская полиция якобы казнила 45 мирных албанцев в селе Рачак. Впоследствии выяснилось, что это была фальсификация.

Военная операция США и НАТО в отношении Белграда была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН, под предлогом голословных обвинений властей Союзной Республики Югославия в проведении "этнических чисток" в косовской автономии, якобы спровоцировавших в регионе гуманитарную катастрофу. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В самой Сербии неоднократно подчеркивали, что единственный европейский лидер, который прибыл тогда на место трагедии, - это Президент Беларуси.

От западных ударов под предлогом "водворения мира" погибли 2,5 тыс. человек, среди них 89 детей. Бомбили не только военные объекты, но и больницы, школы, дома. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. Альянс же, по официальным данным, потерял двух военнослужащих и два самолета.

Вот уже и Югославии нет (не без западной помощи), а последствия бомбардировок эхом звучат в новых поколениях.

Безусловно, у нас все еще люди умирают от последствий агрессии, причем и сербы, и албанцы, и даже итальянцы. 400 солдат умерло от онкологических заболеваний. Это все из-за урана, который был использован в амуниции из натовских самолетов. Так что, естественно, эта агрессия не закончилась, она продолжается - только другими способами. Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований в г. Белграде (Сербия)