3.71 BYN
2.94 BYN
3.46 BYN
25 годовщина начала бомбардировок Югославии. Как западные ракеты ударили по всей системе межгосударственных отношений в мире?
24 марта 1999 года якобы оборонительный блок НАТО без одобрения ООН и по команде Вашингтона начал массированную бомбардировку Югославии. Это было бесчеловечное преступление, виновники которого до сих пор не наказаны. Как альянс убивал балканских детей? Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".
78 дней ада. Убийства ради приведения к повиновению и акт агрессии против суверенной страны. "Гуманитарная" бомба из "демократического" арсенала НАТО. Как западные ракеты ударили по всей системе межгосударственных отношений в мире?
24 марта 1999 года в 20 часов 15 минут в югославских городах завыли сирены. "Ангел милосердия" - НАТО - расправил свои кровавые крылья. Тонны кассетных бомб посыпались на мирных жителей Белграда. Без одобрения ООН и в обход международного права 19 стран во главе США на протяжении 78 дней бомбили города, не считаясь с потерями среди мирного населения.
Прошло 25 лет, а мы до сих пор не сдаемся, мы до сих пор не согласны на расчленение Сербии. В Европе есть маленькая нация, которая до сих пор стоит гордо и достойно, не соглашается на приказы и оккупации. Многие пытались погасить Сербию, но им это никогда не удавалось.
Международное сообщество хранило молчание. Журнал Time тогда вышел с циничным заголовком на обложке: "Заставляя сербов повиноваться: Массированные бомбардировки открывают двери к миру". В первых рядах тех самых миротворцев, отдающих ужасающие приказы, был влиятельный сенатор из Штатов. Нынче он известен всем как хозяин Белого дома Джо Байден.
"Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае", - заявил Джо Байден.
В самом альянсе удары называли "предотвращением геноцида" косовских албанцев.
Сербы - единственный народ, который дал отпор в Европе тому, что Джордж Буш - старший называл новым мировым порядком. Так что все эти "гуманитарные причины" были полной ложью, которая была создана только с геополитической целью - вторжением.
Фейк как повод для вторжения. В январе 1999 года поступила информация о том, что сербская полиция якобы казнила 45 мирных албанцев в селе Рачак. Впоследствии выяснилось, что это была фальсификация.
Военная операция США и НАТО в отношении Белграда была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН, под предлогом голословных обвинений властей Союзной Республики Югославия в проведении "этнических чисток" в косовской автономии, якобы спровоцировавших в регионе гуманитарную катастрофу.
В самой Сербии неоднократно подчеркивали, что единственный европейский лидер, который прибыл тогда на место трагедии, - это Президент Беларуси.
От западных ударов под предлогом "водворения мира" погибли 2,5 тыс. человек, среди них 89 детей. Бомбили не только военные объекты, но и больницы, школы, дома. Материальный ущерб составил до 100 млрд долларов. Альянс же, по официальным данным, потерял двух военнослужащих и два самолета.
Вот уже и Югославии нет (не без западной помощи), а последствия бомбардировок эхом звучат в новых поколениях.
Безусловно, у нас все еще люди умирают от последствий агрессии, причем и сербы, и албанцы, и даже итальянцы. 400 солдат умерло от онкологических заболеваний. Это все из-за урана, который был использован в амуниции из натовских самолетов. Так что, естественно, эта агрессия не закончилась, она продолжается - только другими способами.
В НАТО не принято признавать свои ошибки. Преступления продолжают оставаться без наказания. А одержимость желанием расширения блока приводит к новым жертвам среди мирного населения.