25 июля в Беларуси ожидаются грозы, ливни и сильный ветер

Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погодные условия в Беларуси продолжит определять теплая неустойчивая воздушная масса, а на западной половине республики сохранится влияние атмосферного фронта. Погода будет облачная с прояснениями. Местами, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории, ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозах местами в западных районах страны пройдут сильные ливни, днем возможен град. Утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, местами по западу республики шквалистое усиление порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем достигнет плюс 24-29 градусов, а в западных районах страны - плюс 20-23 градусов.