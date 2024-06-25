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25 июня 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 33 дня
Силы 1-го Прибалтийского фронта соединились с войсками 3-го Белорусского фронта. Завершалось окружение "витебского котла". Красноармейцы ворвались в Витебск, начались уличные бои.
В этот день советские войска завершили оккупацию в Богушевском, Сенненском и Чаусском районах. За три дня операции "Багратион" Красная Армия освободила более 300 населенных пунктов.
До полного освобождения Беларуси - 33 дня.
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