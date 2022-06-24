25 июня во время субботних прямых телефонных линий белорусы могут решить свои вопросы

Возможность решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы во время субботних прямых телефонных линий с представителями власти.

Завтра в столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.