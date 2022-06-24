3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
25 июня во время субботних прямых телефонных линий белорусы могут решить свои вопросы
Возможность решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы во время субботних прямых телефонных линий с представителями власти.
Завтра в столице с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
На вопросы жителей центрального региона - председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все