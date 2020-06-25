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25 июня выздоровели и выписаны 41 тысяча 448 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19

По данным Минздрава, в Беларуси на 25 июня выздоровели и выписаны 41 тысяча 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрировано 60 тысяч 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 тысяч 139 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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