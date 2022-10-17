В совокупности около 200 лет тюрьмы - суд огласил приговор банде Автуховича

Если бы я знал объем в будущем, который я узнаю обо всей деятельности, я бы отказался. И как сейчас из материалов уголовного дела, как везде упоминается, как возил оружие в машине, постоянно у него все было при себе - я бы тоже вряд ли поехал с ним. Но на тот момент я пообещал. Преступление и преступление, подумал я, масштабов я никаких для себя не видел, тем более чужой город: приехал - уехал - про тебя забыли.

Павел Сава, осужденный