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В совокупности около 200 лет тюрьмы - суд огласил приговор банде Автуховича
В его копилке измена государству, терроризм, попытка вооруженного захвата власти в стране, контрабанда оружия из зоны боевых действий. Всего 12 статей, 6 - особо тяжкие, в том числе попытка устранения главы государства. Букет статей не меньше и у его соучастников, а сроки от 15 до 20 лет. Ксения Лебедева следила за процессом.
С 18 мая текущего года в этом помещении тюрьмы № 1 Гродно шел процесс по делу о терроризме, фигурантами которого стали участники банды Автуховича - 12 человек. Сегодня им всем зачитали приговор.
Главаря банды осудили на 25 лет, его троих соучастников- на 20 лет. Остальные получили от 6 до 19 лет заключения. В совокупности - почти 200 лет на 12 человек.
Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Кстати, как объяснил обвинитель, было установлено, что 2 из 12 обвиняемых по делу в состав организованной преступной группы не входили - Ирина Горячкина и Антон Мельхер. Последнего освободили в зале суда - зачтен срок содержания под стражей. Нужно отметить, что всем подсудимым назначили крупные штрафы. На имущество Автуховича в Волковыске наложен арест.
Пособнику Автуховича, Павлу Саве, присудили срок в 20 лет заключения. Совсем недавно Ксения Лебедева записала с ним интервью. Вот что он тогда рассказывал.
Говорит, нужна твоя помощь.Конкретно в чем? Ну, надо наказать пару человек. Поможешь мне? Особо ничего делать не надо, просто подстрахуешь. Я сделаю все сам. Наш разговор состоялся. В конце сентября он снова приехал. Сказал, что надо помочь наказать одного сотрудника. Он приехал, побыл у нас дома, поужинали. Когда ехали в Ратомку, я у него начал спрашивать, в чем состоит наша задача. Он сказал: "Спалим машину".
Не только жгли, но и взрывали имущество правоохранителей при помощи тратила, привезенного из зоны боевых действий. Привезли и огнестрельное оружие разных модификаций и калибров.
Деструктивная оппозиция под руководством Автуховича и иностранных спецслужб планировала применять оружие и взрывчатку, чтобы запугать белорусов и насильственными способами поменять власть в стране.
Если бы я знал объем в будущем, который я узнаю обо всей деятельности, я бы отказался. И как сейчас из материалов уголовного дела, как везде упоминается, как возил оружие в машине, постоянно у него все было при себе - я бы тоже вряд ли поехал с ним. Но на тот момент я пообещал. Преступление и преступление, подумал я, масштабов я никаких для себя не видел, тем более чужой город: приехал - уехал - про тебя забыли.
Дело о терроризме
Главный фигурант уголовного дела Николай Автухович осужден по 12 статьям Уголовного кодекса, 6 из них - за особо тяжкие преступления. Среди них и возможное физическое устранение главы государства.
"Я воин, а не предсказатель. Я на связи с нашей тактической группой из Украины. Они готовы по свистку к нам" - цитата из переписки в телефоне Автуховича.
Понятно, что этот "воин" длительное время готовил вооруженный переворот в Беларуси. Без спецслужб Украины не обошлось, наверное, поэтому несколько томов дела из 66 зачитывались за закрытыми дверями и имеют гриф секретности. А Автухович осужден в том числе и за госизмену. Но единственный ли это случай в его жизни? Предположительно есть еще как минимум один, о котором Ксения Лебедева расскажет 18 октября в своей авторской программе "Это другое".