25 лет на радиоволнах - радиостанция "Сталіца" празднует юбилей

Четверть века в большом вещании - 21 сентября отмечает от а до я белорусскоязычная радиостанция "Сталіца". Структурное подразделение Белтелерадиокомпании - это и цитадель белорусских меломанов. Именно на ее частотах живет настоящий рок. Многие гуру журналистики, которые сегодня служат в информационной команде Агентства теленовостей, тоже со "столичной" волны.

Качественный звук - это тандем эфирных тембров с новой вещательной студией. Следующая гастрольная остановка "Сталіцы" после громкого юбилея - расширение вещательной сетки в FM-диапазоне. Сегодня станция звучит на ультракоротких волнах по всей стране на чистоте 105,1 FM в Минске. Доступна во всем мире в режиме реального времени в интернете.

25 лет в формате 24/7 - в таких скромных хронологических рамках "Сталіца" наговорила не просто на полный метр, провела более 9 тыс. дней тет-а-тет со слушателем. Марш-бросок от областной радиостанции, которая вещает всего два часа в сутки, стал прологом выхода в FM-диапазон и почетного статуса национальной.

Сегодня в большой радийной семье на ул. Красной, 4 у тезки Минска твердое серебро эфирной гонки. За контентом стабильно следят 205 минут в день. Свежая недельная аудитория - 62 тыс. слушателей.

Радио исполнилось 25 лет. Казалось бы, постарели, но на самом деле, касательно нашего эфира, он молодеет. Мы знаем сейчас нашего слушателя и стараемся сделать для него то, что он просит. Благодаря медиаизмерениям, все очевидно. Белорус стал больше слушать радио. Сейчас ежесуточная аудитория радио - 800 тыс. слушателей. Владимир Казаков, директор радио "Сталіца"

В ДНК употребляются и употребляют слова "национальное" и "качественный рок". Оба пункта делают станцию единственным игроком с такими характеристиками на FM-медиарынке Беларуси, когда на горячее подают информационный контент (ежечасные новости, образовательные, культурно-просветительские продукты). В топе флагманов - сила притяжения - брильянтовый ликбез от наших регионов. На десерт - музыкально-развлекательная симфония.

Все акустические па основаны на реальных сюжетах. Хранители весомых аудиохроник знакомят с "линиями судьбы" Ивана Мележа, Янки Мавра, песняра Владимира Мулявина. Учат парировать на языке синонимов.

Сохраняя белорусское слово, на "ты" со своей аудиторией. Сегодня ведущие тембры ангажировали гостей ротации в уютные интерьеры Дома радио.

Свои 25 встречают в студии под аккомпанемент белорусской школы исполнителей. О кризисе жанра здесь не слышали. "Сталіца" - желанный гость и видеокастингов, и всех социальных сетей.

Слушатели с интересом относятся ко всем творческим инициативам. Совсем недавно мы начали осваивать TikTok и чудо-чудное, конечно же, но в TikTok интерес именно к белорусскоязычному контенту большой. Как только появились первые ролики, в них появились и первые десятки тысяч просмотров. Это свидетельствует о том, что в нашей стране к белорусскому контенту, к нашим белорусским традициям, к белорусскому языку очень большой интерес. Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио

Под новые цифры - свежий визуал и функционал - "Сталіца" обновилась виртуально. Модернизация сайта - за главной дирекцией интернет-вещания Белтелерадиокомпании. Теперь анонс громких эфирных премьер за баннерной рекламой, появилась вкладка подкасты, обозначили зоны вещания.

Все с оглядкой на фирменное лого. Приоритетную сине-голубую гамму раскрасили желтыми и оранжевыми акцентами. FM-променад ждет сразу в трех языковых версиях.