"Добрай раніцы, Беларусь" - самое рейтинговое утреннее шоу страны, которое обрело за последние два года новое, яркое и талантливое лицо", - Иван Эйсмонт о 25-летии легендарной программы

28 декабря 1997 года состоялся первый прямой эфир утреннего шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". И вот уже 25 лет оно остается визитной карточкой белорусского телевидения.

Команда проекта делает все для того, чтобы каждое утро телезрителей было по-настоящему добрым - отбирает самые важные и интересные события, исследует различные уголки Беларуси в поисках интересных сюжетов, знакомит зрителей с молодыми талантливыми артистами и удивительными людьми, чьи истории вдохновляют и заряжают на новые открытия.

Меняются темы и содержание, оформление студии и ведущие, но неизменными остаются энтузиазм и креатив, с которыми подходит команда проекта к реализации идей. Утреннее шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" стало настоящей творческой кухней, через которую прошло несколько поколений талантливых журналистов.

С юбилеем команду проекта поздравил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.Он отметил, что с каждым годом команда профессионалов делает утреннюю передачу только лучше. И сегодня "Добрай раніцы, Беларусь!" - самое рейтинговое утреннее шоу страны, которое в последние два года приобрело новое, яркое и талантливое лицо.