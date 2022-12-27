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"Добрай раніцы, Беларусь" - самое рейтинговое утреннее шоу страны, которое обрело за последние два года новое, яркое и талантливое лицо", - Иван Эйсмонт о 25-летии легендарной программы
28 декабря 1997 года состоялся первый прямой эфир утреннего шоу "Добрай раніцы, Беларусь!". И вот уже 25 лет оно остается визитной карточкой белорусского телевидения.
Команда проекта делает все для того, чтобы каждое утро телезрителей было по-настоящему добрым - отбирает самые важные и интересные события, исследует различные уголки Беларуси в поисках интересных сюжетов, знакомит зрителей с молодыми талантливыми артистами и удивительными людьми, чьи истории вдохновляют и заряжают на новые открытия.
Меняются темы и содержание, оформление студии и ведущие, но неизменными остаются энтузиазм и креатив, с которыми подходит команда проекта к реализации идей. Утреннее шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" стало настоящей творческой кухней, через которую прошло несколько поколений талантливых журналистов.
С юбилеем команду проекта поздравил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.Он отметил, что с каждым годом команда профессионалов делает утреннюю передачу только лучше. И сегодня "Добрай раніцы, Беларусь!" - самое рейтинговое утреннее шоу страны, которое в последние два года приобрело новое, яркое и талантливое лицо.
"Друзья, юбилей шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" - особый и радостный повод поблагодарить команду проекта за энтузиазм и настоящую любовь к делу, пожелать крепкого здоровья и благополучия, высоких рейтингов и благодарных зрителей. Пусть 25-летний рубеж станет отправной точной в покорении новых высот журналистского мастерства. Вдохновляйте и вдохновляйтесь - уверен, для вас все только начинается!", - говорится в поздравлении.
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