ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

120 литров топлива украл механизатор из Оршанского района

120 литров топлива украл механизатор из Оршанского района

Механизатор одного из предприятий Оршанского района вынес с предприятия солярку, сообщает БелТА.

Сотрудники УВД Оршанского райисполкома 22 июля во время совместного рейда с отделом Департамента охраны выявили факт хищения дизтоплива. Тайком выносить казенную солярку повадился 25-летний механизатор. В его "копилке" оказалось 120 л топлива.

По данному факту сотрудники Оршанского РУВД проводят проверку.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все