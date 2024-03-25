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25 марта корабль "Союз МС-25" пристыкуется к МКС

Сегодня, как ожидается, в 18:10 по минскому времени корабль "Союз" пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС. В космосе уже поистине легендарной белоруске Марине Василевской в составе экипажа под командованием Олега Новицкого предстоит работа над исследованиями в биомедицине, опыты по выращиванию растений, а также испытания сложных приборов в условиях невесомости. Космическую программу разработали Академия наук Беларуси и Роскосмос с участием Российской академии наук.

Напомним, 23 марта десятки тысяч человек с замиранием сердца наблюдали за стартом "Союз МС-25" с нашей Мариной Василевской. Белорусская девушка проложила новый путь для всей страны. Продолжительность работы экипажа на российском сегменте МКС составит 12 суток. Возвращение на корабле "Союз МС-24" запланировано на 6 апреля.

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