25 марта корабль "Союз МС-25" пристыкуется к МКС

Сегодня, как ожидается, в 18:10 по минскому времени корабль "Союз" пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента МКС. В космосе уже поистине легендарной белоруске Марине Василевской в составе экипажа под командованием Олега Новицкого предстоит работа над исследованиями в биомедицине, опыты по выращиванию растений, а также испытания сложных приборов в условиях невесомости. Космическую программу разработали Академия наук Беларуси и Роскосмос с участием Российской академии наук.