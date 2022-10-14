Благодарность за любовь, нежность и достойное воспитание. По традиции в День всех мам в столице чествовали многодетных героинь праздника. В этом году 25 минчанок, которые родили и достойно воспитывают как минимум пятерых детей, получили ордена. Большинство мамочек успешно совмещает материнство с карьерой. Их профессиональная деятельность разнообразная - от воспитателя в детском саду и медсестры до инженера-технолога и бухгалтера.