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25 новобранцев пополнили ряды спасателей Витебской области
В честь предстоящего 25-летия со дня образования органов и подразделений по ЧС и профессионального праздника Дня Спасателя 25 новобранцев, пополнивших ряды спасателей Витебской области, принесли присягу в Витебске, сообщает БЕЛТА.
В числе тех, кто с волнением ожидал одно из главных событий в своей жизни, была и представительница прекрасного пола - инспектор пропаганды Городокского РОЧС Анастасия Полесова. "Я несколько лет работала в МЧС на гражданских должностях, но мне всегда хотелось получить должность офицера этого ведомства. Любовь к служению своей стране и народу во мне воспитал папа, который был полковником МВД. Моя мечта осуществилась, и мне хотелось бы сказать тем, кто подумывает влиться в ряды МЧС - не сомневайтесь, особенно если у вас есть к этому внутреннее стремление", - поделилась Анастасия, признавшись, что в такой день немного волнуется, а поддержать ее пришел супруг, который также работает в правоохранительных органах.
Всего в этот день в северном регионе приняли присягу более 50 новоиспеченных спасателей. Однако не только новички ощутили всю торжественность момента - руководителям региональных подразделений МЧС Витебщины вручили ключи от новых автомобилей. Новую технику приобрели за счет областного бюджета, и на новое место службы отправились 10 легковых автомобилей Geely, две автоцистерны, автомобиль медицинской службы, микроавтобус, две автолестницы. На этом подарки для спасателей не закончились, и восьми работникам МЧС передали ключи от новых арендных 2-комнатных квартир в областном центре.
"МЧС - это оперативное ведомство, которое выполняет широкий спектр государственных задач - как спасение людей, так и предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Уверен, что широкие возможности, технический потенциал позволят МЧС и в дальнейшем реализовывать себя как госорган. Также важна работа с подрастающим поколением. Такие мероприятия закладывают в них те основы, которые важны для каждого спасателя - стремление приносить пользу своему Отечеству", - подчеркнул начальник областного УМЧС Сергей Мелешкин.
Фото: БЕЛТА
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