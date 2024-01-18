25 новобранцев пополнили ряды спасателей Витебской области

В честь предстоящего 25-летия со дня образования органов и подразделений по ЧС и профессионального праздника Дня Спасателя 25 новобранцев, пополнивших ряды спасателей Витебской области, принесли присягу в Витебске, сообщает БЕЛТА.



В числе тех, кто с волнением ожидал одно из главных событий в своей жизни, была и представительница прекрасного пола - инспектор пропаганды Городокского РОЧС Анастасия Полесова. "Я несколько лет работала в МЧС на гражданских должностях, но мне всегда хотелось получить должность офицера этого ведомства. Любовь к служению своей стране и народу во мне воспитал папа, который был полковником МВД. Моя мечта осуществилась, и мне хотелось бы сказать тем, кто подумывает влиться в ряды МЧС - не сомневайтесь, особенно если у вас есть к этому внутреннее стремление", - поделилась Анастасия, признавшись, что в такой день немного волнуется, а поддержать ее пришел супруг, который также работает в правоохранительных органах.



Всего в этот день в северном регионе приняли присягу более 50 новоиспеченных спасателей. Однако не только новички ощутили всю торжественность момента - руководителям региональных подразделений МЧС Витебщины вручили ключи от новых автомобилей. Новую технику приобрели за счет областного бюджета, и на новое место службы отправились 10 легковых автомобилей Geely, две автоцистерны, автомобиль медицинской службы, микроавтобус, две автолестницы. На этом подарки для спасателей не закончились, и восьми работникам МЧС передали ключи от новых арендных 2-комнатных квартир в областном центре.



