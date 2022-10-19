25 октября в Беларуси можно будет наблюдать частичное солнечное затмение

25 октября произойдет частичное солнечное затмение. При этом некоторые его фазы можно будет наблюдать с территории нашей страны, пишет агентство"Минск-Новости"со ссылкой на astrobel.ru.

Стоит учитывать, что проводить наблюдение невооруженным глазом опасно. Для этого следует использовать очки или маски для сварки, оптику с защитными фильтрами, а также фотопленки или закопченные стекла.

Астрономическое явление можно будет увидеть с территории Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Западной Сибири, такжев северо-восточной части Африки и Атлантического океана.

Однако солнечный диск будет закрыт Луной не полностью: в Нижневартовске (Россия) Солнце будет скрыто более чем на 86 %, а на территории Беларуси лучше всего затмение будет видно в Хотимске. Там Луна скроет Солнце более чем на 65 %.

В Минске затмение начнется 25 октября около 12:17. Ив течение часа Солнце будет скрыто за Луной на 60 %.