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25 пожарных машин белорусского производства переданы спасателям
Новое пополнение техники белорусского производства. 25 пожарных машин переданы на вооружение спасателям. Церемония прошла в торжественной обстановке в Университете гражданской защиты МЧС. Вскоре автоцистерны прибудут в разные подразделения страны. Это первая из четырех запланированных поставок в этом году.
Машины технически оснащены большим объемом жидкости - 5-10 тонн, которые позволяют автономно вдали от водоисточников решать задачи по тушению пожаров. Кроме того, помогают ликвидировать происшествия с угрозой жизни для людей: это работа на месте ДТП, обрушения, работа в условиях задымленности.
Всего до конца года огнеборцы получат свыше сотни спецмашин, аварийно-спасательная техника белорусского производства поступит в каждую область.
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