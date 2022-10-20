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25 пожарных машин белорусского производства переданы спасателям

Новое пополнение техники белорусского производства. 25 пожарных машин переданы на вооружение спасателям. Церемония прошла в торжественной обстановке в Университете гражданской защиты МЧС. Вскоре автоцистерны прибудут в разные подразделения страны. Это первая из четырех запланированных поставок в этом году.

Машины технически оснащены большим объемом жидкости - 5-10 тонн, которые позволяют автономно вдали от водоисточников решать задачи по тушению пожаров. Кроме того, помогают ликвидировать происшествия с угрозой жизни для людей: это работа на месте ДТП, обрушения, работа в условиях задымленности.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Всего до конца года огнеборцы получат свыше сотни спецмашин, аварийно-спасательная техника белорусского производства поступит в каждую область.

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