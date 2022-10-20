25 пожарных машин белорусского производства переданы спасателям

Машины технически оснащены большим объемом жидкости - 5-10 тонн, которые позволяют автономно вдали от водоисточников решать задачи по тушению пожаров. Кроме того, помогают ликвидировать происшествия с угрозой жизни для людей: это работа на месте ДТП, обрушения, работа в условиях задымленности.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси