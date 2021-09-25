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25 сентября прямую телефонную линию проведут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

25 сентября по традиции на прямую телефонную связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Александр Кручанов. В столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.

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