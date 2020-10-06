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25 тысяч рублей - в Заводском районе Минска подсчитали ущерб от вандализма

Подсчитан ущерб, нанесенный протестными вандалами в Заводском районе Минска. Незапланированно и экстренно на статью "Благоустройство города" уже потрачено 25 тысяч рублей. Как отмечают в ЖКХ, эти средства можно направить на реконструкцию нескольких детских площадок. Под кисть вандалов попадают игровые зоны, трансформаторные будки, жилые дома, скамейки, лестницы и тротуары.

Добавим, нагрузка на службу увеличилась в разы. Чтобы город оставался ухоженным, бригады коммунальщиков работают круглосуточно и без выходных.

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