25 тысяч рублей - в Заводском районе Минска подсчитали ущерб от вандализма

Подсчитан ущерб, нанесенный протестными вандалами в Заводском районе Минска. Незапланированно и экстренно на статью "Благоустройство города" уже потрачено 25 тысяч рублей. Как отмечают в ЖКХ, эти средства можно направить на реконструкцию нескольких детских площадок. Под кисть вандалов попадают игровые зоны, трансформаторные будки, жилые дома, скамейки, лестницы и тротуары.