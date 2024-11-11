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26 декабря в Беларуси стартует благотворительная акция "От всей души"
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Лукашенко об ОАЭ: Первые шаги Беларуси в TikTok начинались отсюда
Лукашенко на встрече с министром инвестиций ОАЭ подтвердил интерес к сотрудничеству в сфере ИИ
Президент Беларуси встретился с министром инвестиций ОАЭ
"Предприятие завтрашнего дня". Лукашенко поздравил ОАО "Пеленг" с 50-летием со дня образования
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Изящество, грация, элегантность. Областной новогодний бал собрал в Гомеле талантливую молодежь
Крутой об акции "Наши дети": Хочется помогать и дарить подарки
Почти 100 Снегурочек и Дедов Морозов прошли по улицам Дзержинска и зажгли главную елку города
Министр здравоохранения приехал в гости к пациентам Республиканской детской больницы медреабилитации
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Безопасность, "Орешник", ядерная доктрина и переговоры. Главное из пресс-конференции Путина
Довели народ до ручки: в Молдове протестующие требуют увеличения зарплат и господдержки экономики
ЕК выделит Украине более 18 млрд евро из прибыли от замороженных активов России
В Эстонии одобрен запрет жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России
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