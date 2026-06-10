26 детей после сложнейших операций на сердце отдохнут в реабилитационном лагере "Надежда"

Белорусский детский фонд дал старт летним сменам для детей, перенесших сложнейшие операции на сердце. 26 ребят из разных регионов отправились в детский реабилитационно-оздоровительный центр "Надежда", где для них подготовлена насыщенная программа.

Несмотря на юный возраст, Василиса Ятская уже совершила подвиг - перенесла сложнейшую операцию на сердце. Врожденный порок выявили еще на УЗИ. Сейчас Василиса живет без лишних ограничений. А летний лагерь - возможность укрепить здоровье и обрести ценные воспоминания.

Мать девочки очень благодарна врачам: "Операция прошла очень хорошо. Спасибо нашим хирургам".

"Очень хорошая возможность для наших детей, потому что не во всех государствах есть такая возможность - поехать бесплатно, получить оздоровление, очень хорошее при этом", - сказал мужчина.

Врожденный порок сердца есть и у Софии Яглюк. Она приехала из Иваново Брестской области. Но горящие глаза и поддержка семьи - вот что помогает смотреть в будущее.

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В этом году 26 детей из разных регионов Беларуси отправились в оздоровительный центр "Надежда". Программа смены разработана с акцентом на психологическое и общефизическое укрепление здоровья ребят. Мастер-классы, интерактивные площадки, танцевальные вечера - 18 дней активных и беззаботных каникул. Смена проходит под постоянным контролем медицинских специалистов: врачи и психологи сопровождают детей на каждом этапе.

Людмила Кондрашова, председатель правления РОО "Белорусский детский фонд":

"На протяжении всего курса будет заниматься с детьми психолог для подготовки детей к самостоятельной безопасной жизни, будет сопровождать врач".

Эти ребята наравне со всеми мечтают и строят планы. Они обретают уверенность в себе, находят новых друзей. А главное, понимают - у них есть полноценное, счастливое детство.