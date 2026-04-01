26 лет в сети - сайт NEWS.BY отмечает день рождения

Ровно 26 лет назад о продуктах Белтелерадиокомпании узнал весь мир - 1 апреля 2000 года медиахолдинг был официально представлен во всемирной паутине сайтом tvr.by.

А в 2011 году пользователи уже могли следить за ТВ- и радиоэфиром в режиме реального времени из любой точки планеты. Ресурс объединил 4 телеканала ("Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 24", "НТВ-Беларусь") и 5 радиостанций (Первый национальный, канал "Культура", радио "Беларусь", "Столица" и "Радиус FM").

В 2024 году был проведен масштабный ребрендинг, и tvr.by уступил место совершенно новому ресурсу с более широкими возможностями - NEWS.BY.

За 26 лет поменялось многое, но, как и раньше, мы делимся с пользователями объективной информацией только из проверенных источников, развенчиваем мифы, боремся с фейками, не хайпуем на провокационном контенте и не боимся говорить правду.

На сайте NEWS.BY можно онлайн смотреть в прямом эфире 6 телеканалов ("Первый информационный", "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 24", "НТВ-Беларусь") и слушать 5 радиостанций, читать свежие новости и просматривать фильмы и спецпроекты, подготовленные журналистами "Первого информационного" и "Беларусь 1". Наши электронные фонды насчитывают сотни тысяч файлов. Такого количества контента вы не найдете больше ни на одном белорусском ресурсе!

NEWS.BY не просто дублирует телевизионный эфир, а создает полноценную мультимедийную экосистему, где каждый пользователь может получить полную картину событий - от внутренних новостей Беларуси до глобальной геополитики.