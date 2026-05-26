26 мая в Беларуси стартуют ЦЭ и ЦТ

Выпускникам приготовиться! В стране стартуют централизованные экзамены и тестирование.

26 мая абитуриенты сдадут профильные дисциплины: математику, физику, химию, обществоведение и историю Беларуси; 29 мая - государственные языки: русский и белорусский. Результаты экзаменов засчитают и в школьный аттестат, и при поступлении в вуз.

Что касается централизованного тестирования, основные дни сдачи назначены на 2 и 5 июня. В эти даты желающие смогут пройти тесты по математике, биологии, иностранным языкам, географии и другим дисциплинам, необходимым для поступления. Известно, что на ЦЭ зарегистрировались более 59 тысяч человек, на ЦТ - свыше 66 тысяч.