Торгово-экономическое сотрудничество Минска и Манагуа обсуждают 26 ноября на заседании совместной комиссии. В Никарагуа открыт сервисный центр белорусской техники, и машин становится все больше.

Диалог по линии Беларусь - Никарагуа в последние годы развивается достаточно активно. Товарооборот прибавляет год от года, и все больше белорусской техники появляется в полях и на дорогах Никарагуа. Сейчас ее насчитывается до 600 единиц, но подписано межправсоглашение, и эта цифра в ближайшее время может вырасти до 1 тыс. Уже подписан очередной контракт на поставку 247 единиц машин скорой помощи из Беларуси в Никарагуа. С Минским автомобильным заводом обсуждаются уже очередные поставки, например, пожарных машин и пассажирской техники. МАЗ разработал специальную линейку такой техники для рынка Никарагуа, учитывая жаркие климатические особенности работы этой техники.

Об этом 26 ноября говорят в Минске на полях пятого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Главная цель - расширить линейку поставляемой продукции, а также найти новые общие проекты. Интерес есть и в научной сфере, и в медицинской.

Виталий Борчук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе и по совместительству в Никарагуа и Доминикане:

"Логистика - вопрос непростой, но в нынешних условиях в современном мире мы нашли оптимальные варианты регулярно поставлять технику. Маршруты отработаны, они не пугают, но есть временной лаг, порядка двух месяцев, наверное, все это занимает. Должен отметить, что никарагуанское население очень радо этой технике. То есть это еще несет и социальный эффект. С помощью нашей техники реализуется ряд социальных проектов".

Заседание совместной комиссии продлится буквально два или три часа. По его итогам будет подписано совместное заявление, протокол, будут обозначены направления, по которым страны будут двигаться дальше в углублении торгово-экономического сотрудничества.

Также 26 ноября в Минске открывается и посольство Никарагуа. Обещают, что в скором времени в Манагуа откроется и посольство Беларуси.

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