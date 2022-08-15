Торжественно открылись VIII Армейские международные игры - 2022 - в каких конкурсах участвует наша сборная?

Сегодня в подмосковном парке "Патриот" открылись VIII Армейские международные игры. На протяжении двух недель участники будут соревноваться в скорости, меткости, выносливости и умении работать в экстремальных условиях. Конкурсы пройдут на территории 12 государств, в том числе и Беларуси. Кроме того, сегодня заработал и военно-промышленный форум "Армия-2022". В каких конкурсах участвует наша сборная? Какой результат показал экипаж в первом заезде индивидуальной гонки по "Танковому биатлону"? И какие новинки военпрома можно увидеть в национальном павильоне Беларуси? Подробности - у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Перед каждым выходом на старт - короткое общение с командой. Сергей Михно на личном опыте знает, как важно настроить на нужную волну экипаж. Сам начинал с наводчика, потом стал командиром танка и вот уже третий год тренирует нашу сборную по "Танковому биатлону". Задача - отобрать лучших из лучших, ведь не каждому дано быть танкистом.

Железный характер, хороший глаз, наметанный на стрельбу, немножко юмора, потому что без него никуда, и целеустремленность. Всегда должен быть целеустремленным танкист и человек. Сергей Михно, тренер команды Беларуси по "Танковому биатлону"

"Танковый биатлон" - один из самых красочных и популярных конкурсов у болельщиков. Здесь эмоций не скрывают и готовы срывать голос за свою страну.

В этом году сделали акцент на стрельбе. Раньше за каждый промах из танка по мишени давали один штрафной круг. Поэтому некоторые экипажи, несмотря на грязную стрельбу, могли показать лучшее время, чем те, кто отстрелялся чисто. В этот раз за каждый промах - 2 штрафных круга. А это для команды потеря времени - почти 2 минуты.

И в первом заезде индивидуальной гонки белорусский экипаж показал идеальную стрельбу. Поразил пять из пяти мишеней. С результатом 23 минуты 20 секунд занял второе место, уступив лишь россиянам. Третье место у Китая.

Какие-то прогнозы сейчас делать сложно, все покажут последующие гонки и результаты выступлений других команд. Но однозначно, что весь личный состав команды настроен только на победу.

Армейские международные игры: широкая география участников

В этом году в АрМИ принимают участие 264 команды из 34 стран мира. И сегодня флаги этих государств развиваются в парке "Патриот" на торжественном открытии VIII Армейских международных игр. После России сборная Беларуси одна из самых массовых. Участвует в 27 из 34 конкурсов. Кстати, три из них проходят на территории нашей страны. Это состязания связистов, разведчиков и военных дорожников.

Сегодня также дан старт военно-промышленному форуму "Армия-2022". Наша страна представлена наиболее широко - целый национальный павильон. Это не случайно, ведь сегодня, когда Россия и Беларусь испытывают сильнейшее санкционное давление, надо объединять свои потенциалы и делать ставку на импортозамещение.

Российская Федерация для нас стратегический партнер. Мы тесно взаимодействуем, и на сегодняшний момент белорусская оборонка предлагает всю номенклатуру, которую мы производим, там, где у нас есть серьезный научно-технический потенциал и ежегодно наращиваем объемы поставок, в том числе в РФ. Мы большое внимание уделяем изготовлению деталей и узлов для авиационной техники, и не только военных образцов, но и гражданских самолетов. В рамках ЕАЭС РБ взяла на себя функцию координатора этой работы. Сегодня предприятия Госкомвоенпрома успешно работают в этом направлении. Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

Беларусь представила свои разработки на форуме "Армия-2022"

Один из таких примеров - 588 Авиационный ремонтный завод. В этом году на форуме презентовал, уже прошедшие испытания, новые беспилотники ударного типа "Чекан" и "Ловчий".

Первый, это тип "камикадзе" с радиусом действия до 25 км. И второй тип - это возвращаемый беспилотный аппарат, который может применять, как неуправляемые средства поражения, так и управляемые. Находятся уже заказчики у этих летательных аппаратов. Они по своим характеристикам ничем не хуже, чем заграничные аналоги, но по соотношению цена-качество, как нам кажется, они превосходят эти изделия. Александр Воробей, замдиректора по развитию ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"