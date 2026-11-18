Завершился второй тур республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларуси". За 8 дней члены жюри во главе с народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным прослушали ребят в девяти номинациях. В полуфинал вышло 266 участников со всей Беларуси. Во втором туре каждый из них сам мог выбрать произведение. 18 ноября члены жюри услышали конкурсантов в номинации "Наследие. Солисты". В их числе ученики музыкальных школ, колледжей, творческих коллективов.

Стефания Кураленя, участница Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі":

"Я приехала из города Бобруйска, участвую уже не первый раз, я уже третий год сюда езжу. Очень классный конкурс, мне очень нравится. Конечно, хочется занять места, мне очень нравится музыка, пение".

Олег Ходоско, композитор:

"Замечательный, конечно, конкурс. Жюри с огромным интересом слушает, потому что это на самом деле очень интересно, очень здорово. Смотрю, наверное, в таком разрезе, кто впоследствии может прийти к нам в Академию музыки даже из самых маленьких. Естественно, очень большое внимание я уделяю тем, кто постарше, кто может в следующем году поступать, через год".

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, председатель жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі":

"Нас порадовала группа самых маленьких. Порадовали, я не буду раскрывать, самые такие искренние выступления. Они вызвали большой наш интерес. Мы Гран-при в прошлый раз отдали пианистке - девочке, которой было 10 лет. Она соревновалась наравне с группами старшими. Как мне стало известно, эта премия так вдохновила, что она будет, наверное, прекрасной солисткой и пианисткой, которая порадует наших людей".

Результаты полуфинала узнаем совсем скоро. Победители второго этапа конкурса выступят с симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Финальный этап живых прослушиваний участников 15-го творческого радиоконкурса пройдет с 20 по 30 ноября. О том, насколько престижен конкурс, красноречиво говорит следующий факт: ежегодно его лауреаты - претенденты на поощрения спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.