26 августа гость проекта "Разговор у Президента" - глава концерна "Белгоспищепром"

Пожалуй, сложно найти тот вид продукции, который не выпускают предприятия Белгоспищепрома. Консервы, сахар, кондитерские изделия - все это приходится по вкусу не только белорусам, но и потребителям за рубежом.

Как привлечь инвестиции в отрасль? Также диалог с торговыми сетями - насколько успешный? Сказались ли на производстве зарубежные санкции? Об этом и не только расскажет глава концерна в проекте "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы".