26 августа смотрите специальный репортаж АТН "ВАИ. 80 лет в пути"

Сама задача обеспечения безопасности дорожного движения непосредственно с 1942 года не снималась. Идет время, 80 лет уже прошло с момента создания организации, но еще раз подчеркиваю, что самое главное - задача обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения аварийности и травматизма на дорогах Республики Беларусь с участием транспорта не снималась. Это задача номер один для Военной автомобильной инспекции.

Сергей Кипеть, начальник Военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных Сил Беларуси