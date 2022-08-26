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26 августа смотрите специальный репортаж АТН "ВАИ. 80 лет в пути"

Военная автомобильная инспекция - подразделение, без представителей которого невозможно представить ни один марш танков на полигон или передвижение военной колонны.

Безопасность этих маневров, контроль за надлежащим исполнением всех нормативов - на плечах военных автоинспекторов. Первое упоминание о военной автомобильной инспекции в Рабоче-крестьянской Красной армии встречается в приказе по Главному управлению автомобильной и дорожной службы от 26 августа 1942 года. С этого момента и идет летоисчисление самого "мирного подразделения" Вооруженных Сил Беларуси. Сопровождение колонн армейской техники, а еще регистрация транспорта воинских частей и техосмотр. Небольшой штат подразделения, но без специалистов этого ведомствав вооруженных силах не обойтись.

Сама задача обеспечения безопасности дорожного движения непосредственно с 1942 года не снималась. Идет время, 80 лет уже прошло с момента создания организации, но еще раз подчеркиваю, что самое главное - задача обеспечения безопасности дорожного движения в целях снижения аварийности и травматизма на дорогах Республики Беларусь с участием транспорта не снималась. Это задача номер один для Военной автомобильной инспекции.
Сергей Кипеть, начальник Военной автомобильной инспекции управления службы войск Вооруженных Сил Беларуси

Патрульные группы, специальные и юридические отделы,надзор за дорожным движением. У каждого есть своя задача, у каждого свой труд. И так80 лет. К профессиональному празднику, большой дате в истории Военной автоинспекциинашей страныАгентство теленовостей подготовило специальный репортаж.Смотрите сегодняв вечернем эфире.

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