26 декабря в проекте "Клуб редакторов" - геополитический расклад конца 2021 года и роль Беларуси в современных реалиях

Геополитический расклад конца 2021 года в центре внимания медиаэкспертов и гостей "Клуба редакторов". Полный провал внешней политики коллективного Запада, прощание с однополярным миром и роль Беларуси в современных реалиях. Как наша страна перевернула информационную повестку буквально за несколько недель. Факты на стол от беглого солдата - настоящий нокаут для польской пропаганды.