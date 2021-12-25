3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
26 декабря в проекте "Клуб редакторов" - геополитический расклад конца 2021 года и роль Беларуси в современных реалиях
Геополитический расклад конца 2021 года в центре внимания медиаэкспертов и гостей "Клуба редакторов". Полный провал внешней политики коллективного Запада, прощание с однополярным миром и роль Беларуси в современных реалиях. Как наша страна перевернула информационную повестку буквально за несколько недель. Факты на стол от беглого солдата - настоящий нокаут для польской пропаганды.
Также "великие китайские санкции". Почему восточного гиганта лучше не злить? Все подробности смотрите 26 декабря в утреннем эфире "Клуба редакторов".
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все