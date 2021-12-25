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26 декабря в проекте "Клуб редакторов" - геополитический расклад конца 2021 года и роль Беларуси в современных реалиях

Геополитический расклад конца 2021 года в центре внимания медиаэкспертов и гостей "Клуба редакторов". Полный провал внешней политики коллективного Запада, прощание с однополярным миром и роль Беларуси в современных реалиях. Как наша страна перевернула информационную повестку буквально за несколько недель. Факты на стол от беглого солдата - настоящий нокаут для польской пропаганды.

Также "великие китайские санкции". Почему восточного гиганта лучше не злить? Все подробности смотрите 26 декабря в утреннем эфире "Клуба редакторов".

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