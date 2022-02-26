26 февраля на связь с гражданами выйдут зампредседатели областных, городских и районных исполкомов

Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам. В Минском облисполкоме граждан выслушает председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. В столичной мэрии - председатель городского Совета депутатов Андрей Бугров.