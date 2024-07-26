26 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 2 дня

История легендарной операции "Багратион": 26 июля 1944 года части и соединения 1-го Белорусского фронта завершают окружение трех дивизий вермахта в районе крупного железнодорожного и транспортного узла - города Бреста, превращенного нацистами в неприступную крепость.



Советские войска отвоевывали каждый метр. На подступах к Бресту немецкие подразделения создали три линии обороны.