26 июля в "Понятной политике" расскажем, как западные политики работают под грифом мошенников

Сегодня в "Понятной политике" мы расскажем о "торговле влиянием" и "дружбе за деньги". Как западные политики работают под грифом мошенников.



От президента Франции до главы МВФ. Откаты, взятки за госконтракты, махинации с банками. Первую порцию фактов, которые в Европе предпочитают не афишировать, смотрите сегодня сразу после "Панорамы".



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