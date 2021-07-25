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26 июля в "Понятной политике" - торговля влиянием и дружба за деньги

Уже завтра в"Понятной политике" мы расскажем о торговле влиянием и дружбе за деньги, как западные политики работают под грифом мошенников, от президента Франции до главы МВФ, откаты, взятки за госконтракты, махинации с банками.

Первую порцию фактов, которые в Европе предпочитают не афишировать, смотрите в понедельник сразу после "Панорамы".


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