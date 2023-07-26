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26 июля в вузах Беларуси стартуют внутренние вступительные испытания
В вузах по всей стране сегодня стартуют внутренние вступительные испытания для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе.
На военном факультете Гродненского госуниверситета экзамены пройдут по 29 июля, в Университете гражданской защиты МЧС - по 28 июля.
В дневной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля испытания закончатся 2 августа, а в заочной форме пройдут с 6 по 15 декабря.
Что касается БГУ, внутренние экзамены абитуриенты сдадут на пяти факультетах вуза, а также в институте имени Сахарова и будут организованы по девяти учебным дисциплинам.Все испытания - в письменной форме, кроме экзаменов по литературе на филологическом, а также творческого тестирования на факультете журналистики.
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