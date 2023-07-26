26 июля в вузах Беларуси стартуют внутренние вступительные испытания

В вузах по всей стране сегодня стартуют внутренние вступительные испытания для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе.

На военном факультете Гродненского госуниверситета экзамены пройдут по 29 июля, в Университете гражданской защиты МЧС - по 28 июля.

В дневной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля испытания закончатся 2 августа, а в заочной форме пройдут с 6 по 15 декабря.