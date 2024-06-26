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26 июня 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 32 дня

26 июня 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 32 дня

Войска 1-го Белорусского фронта после массированного удара авиации и артиллерии 26 июня 1944 года овладели населенным пунктом Барчицы. В этот же день был освобожден город Жлобин.

Всего за сутки были освобождены 1,5 тыс. населенных пунктов Беларуси, среди которых Горки, Дубровна, Толочин, Бешенковичи, Витебск. В честь освобождения Жлобина и Витебска в Москве был дан артиллерийский салют.

До полного освобождения Беларуси еще 32 дня.

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