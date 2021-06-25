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26 июня на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.


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