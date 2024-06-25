26 июня в Госпогранкомитете состоится личный прием граждан

В Государственном пограничном комитете 26 июня состоится личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов пограничной службы Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.



С 8:00 до 13:00 личный прием граждан проведет временно исполняющий обязанности заместителя председателя Государственного пограничного комитета Виктор Голубев по адресу: г. Минск, ул. Володарского, 24.



С 15:00 до 20:00 личный прием граждан проведет заместитель председателя Государственного пограничного комитета Игорь Печень по адресу: г. Минск, ул. Толбухина, 21.