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26 марта на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Денис Курленко, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.

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