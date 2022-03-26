26 марта на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. Сегодня по традиции на связь с гражданами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме граждан выслушает заместитель председателя Денис Курленко, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.