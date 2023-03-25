26 марта в Беларуси ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

Ночью в воскресенье обильные осадки прогнозируют местами по юго-востоку страны, менее сильные дожди также ожидаются на большей части территории. Будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ночью и утром - слабый туман. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, днем порывистый.