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26 марта в Беларуси ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
В Беларуси 26 марта ожидаются сильные дожди и порывистый ветер, пишет БЕЛТА.
Ночью в воскресенье обильные осадки прогнозируют местами по юго-востоку страны, менее сильные дожди также ожидаются на большей части территории. Будет облачно с прояснениями. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами вероятны грозы. Ночью и утром - слабый туман. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, днем порывистый.
Ночью столбики термометров покажут от 3 до 9 градусов тепла, днем температура воздуха прогреется до 8-14 градусов.
Фото:pixabay.com
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