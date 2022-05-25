ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

26 мая выездной прием граждан в Минском райисполкоме проведет Ольга Чуприс

Услышать каждого и не оставить с проблемой. Приемы граждан помогают не только контролировать ситуацию на местах, но и быстро и эффективно решать волнующие людей вопросы.

Так, завтра выездной прием граждан в Минском райисполкоме проведет Ольга Чуприс - заместитель главы Администрации Президента. Начнется встреча в 9 утра по столичному адресу Ольшевского, 8. Выслушают каждую просьбу или предложение, по возможности оперативно окажут содействие.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все