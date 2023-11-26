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26 ноября 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Гомель
80 лет под мирным небом. Знамя Победы продолжает свое шествие по городам Беларуси. Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает сегодня Гомель.
26 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции город был отвоеван. Он стал первым освобожденным областным центром Беларуси. Вечером Москва салютовала войскам Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.
7 армий вели бои за Гомельщину (это свыше 700 тыс. бойцов и офицеров Красной армии). 800 человек стало Героями Советского Союза (это более половины из тех, кто получил звезды Героя за освобождение всей Беларуси). Из 140 тыс. довоенного населения города остались лишь 15 тыс. На 7 месяцев город становится столицей Беларуси.
Сюда приезжает Центральный комитет Компартии Беларуси, Президиум Верховного Совета и Совет народных комиссаров. Торжественное собрание по случаю 25-летия БССР как раз состоялось во дворце ныне Гомельдрева. И там же в марте 1944 года состоялась историческая сессия (6-я) Верховного Совета Беларуси, которая приняла решение о послевоенном восстановлении народного хозяйства Беларуси. Война еще полыхала. И здесь же, в Гомеле, было принято важное решение. На этой же сессии учрежден Народный комиссариат иностранных дел и Народный комиссариат обороны. Мы получили атрибуты самостоятельного государства. Это явилось прологом включения нас в состав учредителей Организации Объединенных Наций.
Гомель был разрушен на 80 %. 829 дней оккупации закончились. Город возвращался к мирной жизни. Малоизвестные факты освобождения Гомеля, редкие кадры хроники можно увидеть сегодня вечером в "Главном эфире".
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