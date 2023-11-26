26 ноября 1943 года от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Гомель

Сюда приезжает Центральный комитет Компартии Беларуси, Президиум Верховного Совета и Совет народных комиссаров. Торжественное собрание по случаю 25-летия БССР как раз состоялось во дворце ныне Гомельдрева. И там же в марте 1944 года состоялась историческая сессия (6-я) Верховного Совета Беларуси, которая приняла решение о послевоенном восстановлении народного хозяйства Беларуси. Война еще полыхала. И здесь же, в Гомеле, было принято важное решение. На этой же сессии учрежден Народный комиссариат иностранных дел и Народный комиссариат обороны. Мы получили атрибуты самостоятельного государства. Это явилось прологом включения нас в состав учредителей Организации Объединенных Наций.

Константин Мищенко, замдиректора Гомельского областного музея военной славы