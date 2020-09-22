26 сентября на вопросы минчан ответит заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран

Решить жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы можно и в эту субботу также во время прямых телефонных линий.



В столице 26 сентября с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.



А жителей центрального региона выслушает председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организуется каждую субботу.



