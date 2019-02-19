26 тысяч человек в прошлом году получили рабочее место благодаря Белорусскому союзу молодежи. Об этом заявил журналистам второй секретарь БРСМ Олег Дикун. Более 24 тысячи трудоустроены в составе студенческих отрядов и более 2 тысяч - индивидуально. А сегодня в Национальной библиотеке чествовали самых активных молодых людей. А это свыше 400 человек из разных регионов, которые работают в сферах сельского хозяйства, медицины, образования. Лучшим уже второй год подряд остается строительный отряд "Эврика".

