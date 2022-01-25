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26 участковых комиссий по референдуму будут работать в Витебской области
Референдум по Конституции назначен на 27 февраля. А сейчас идет формирование участковых комиссий по проведению голосования. В Витебской области их будет работать 26. Одна областная, двадцать одна районная, а также городская в Новополоцке и три районные в Витебске. Для полноценной работы все комиссии будут обеспечены юридическим сопровождением и методической помощью.
Основная задача комиссий - организация и проведение референдума на определенных территориях и, конечно, соблюдение законодательства на этих территориях. Всего подали заявления 340 человек. 195 человек - представители политических партий и общественных объединений, 21 - от трудовых коллективов и 124 - от граждан путем сбора подписей.
В состав областной комиссии выбрали 13 человек. Первое заседание пройдет уже завтра, 26 января.
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