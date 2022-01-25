26 участковых комиссий по референдуму будут работать в Витебской области

Основная задача комиссий - организация и проведение референдума на определенных территориях и, конечно, соблюдение законодательства на этих территориях. Всего подали заявления 340 человек. 195 человек - представители политических партий и общественных объединений, 21 - от трудовых коллективов и 124 - от граждан путем сбора подписей.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов