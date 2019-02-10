26-я международная книжная выставка-ярмарка завершилась сегодня в Минске

Больше чем книги! Девиз 26-го международного форума, который завершился сегодня в Минске, полностью себя оправдал. Литературные новинки и знаковые издательские проекты представили более 300 экспонентов. Среди участников - Венгрия, Италия, Германия, Азербайджан, Польша, Румыния, Китай, Россия. Все книги можно было полистать, рассмотреть печать и иллюстрации.



Поклонники зарубежной литературы могли увидеть себя внутри "Превращения" Франца Кафки. К бумажному варианту одной из наиболее известных новелл 20-го века прилагалась виртуальная реальность. "Отмотать" еще несколько столетий назад позволяла экспозиция "В поисках утраченного". Часть своей уникальной коллекции ее автор Владимир Лиходедов передал Национальной библиотеке.



Почтовые открытки, реконструированный печатный станок 16-го века, королевская грамота 17-го, полоцкие документы 16-го и 17-го веков...





В преддверии II Европейских игр вместе с белорусскими звездами спорта и уже знаменитым талисманом Лесиком на выставке представили "Спорт высшей пробы", путеводитель по Минску, тематический календарь и карту. Все это поможет болельщикам подготовиться к самому яркому событию этого года.



Филиалами книжной выставки стали столичные кинотеатры. На больших экранах в это время шли "Полесские робинзоны", "Шляхціч Завальня", "В тумане". Книги пробовали и на вкус - в кафе и ресторанах. В меню тематического гастрофестиваля - блюда из "Новой земли" и "Дикой охоты короля Стаха". Готовили и для поклонников зарубежной литературы - тыквенный суп из "Игры престолов" и оладьи из "Унесенных ветром".