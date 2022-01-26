26 января - Международный день таможенника

Борьба с нелегальной миграцией, контрабандой, противодействие трансграничной преступности, экономическая безопасность и условия для международной торговли. Сложно переоценить значимость работы таможенников. Сегодня в их адрес звучат поздравления с профессиональным праздником. Впервые эту дату отметили в 1983 году. 26 января в Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. Этот день и стали считать днем рождения Всемирной таможенной организации. Мы стали членом этой структуры в 1993 году. Соседство нашей страны с пятью государствами диктует наличие сильного правоохранительного органа на рубежах. Идет постоянная модернизация. На новый уровень после подписания союзных программ выходит и взаимодействие таможенных служб Беларуси и России.