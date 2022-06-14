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26 животных убила европейская колючая проволока на белорусско-литовской границе

26 животных убила европейская колючая проволока на границе. В Госпогранкомитете нашей страны такие факты фиксируются с сентября прошлого года, когда и началось строительство заграждения. Вот новый случай - погиб лось, который не смог преодолеть преграду: павшее животное обнаружили недалеко от границы с Литвой, вОшмянском районе. С начала июня это уже второй факт мучительной гибели зверей от колючего заграждения.

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